«Арсенал» обыграл «Норвич» в четвертом туре АПЛ. Встреча закончилась со счетом 1:0.
Смотрите видео гола и обзор матча:
События матча
|66'
|ГОЛ ! Мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг (Арсенал).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Setanta Sports Ukraine
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.