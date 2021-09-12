Радукану рассказала о медперерыве в последнем гейме финала US Open

Эмма не хотела его брать, но по правилам кровь нужно было остановить

  • 12.09.2021 11:49
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Радукану рассказала о медперерыве в последнем гейме финала US Open
© Getty Images/Global Images Ukraine

Чемпионка US Open Эмма Радукану рассказала о медицинском перерыве в последнем гейме финала против Лейлы Фернандес.
 
Отметим, что британка разбила колено при счете 30:30 при подаче на матч, а после медицинского тайм-аута завершила встречу победой (6:4, 6:3).
 
«Она пробила потрясающий бэкхенд по линии. Я гналась за мячом изо всех сил. Упала. Серьезно рассекла колено.
 
Я не хотела останавливаться, потому что боялась, что собьюсь с ритма перед подачей на брейкпойнте. Но я не могла играть – мне не разрешили, потому что кровь хлестала. Судья сказала, что нужно сразу же обработать.
 
Во время перерыва я просто думала о том, какие схемы буду использовать. Отыгрывать брейкпойнт после 2-3-минутного перерыва непросто. Но мне удалось сыграть цепко», – сказала Радукану. 

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

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Источник — US Open

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