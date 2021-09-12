Радукану рассказала о медперерыве в последнем гейме финала US Open

Чемпионка US Open Эмма Радукану рассказала о медицинском перерыве в последнем гейме финала против Лейлы Фернандес.



Отметим, что британка разбила колено при счете 30:30 при подаче на матч, а после медицинского тайм-аута завершила встречу победой (6:4, 6:3).



«Она пробила потрясающий бэкхенд по линии. Я гналась за мячом изо всех сил. Упала. Серьезно рассекла колено.



Я не хотела останавливаться, потому что боялась, что собьюсь с ритма перед подачей на брейкпойнте. Но я не могла играть – мне не разрешили, потому что кровь хлестала. Судья сказала, что нужно сразу же обработать.



Во время перерыва я просто думала о том, какие схемы буду использовать. Отыгрывать брейкпойнт после 2-3-минутного перерыва непросто. Но мне удалось сыграть цепко», – сказала Радукану.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine