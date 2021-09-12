Один удар, один гол и больше ничего. Статистика Яремчука против Санта Клары

Форвард сборной Украины Роман Яремчук накануне в составе «Бенфики» поучаствовал в разгроме «Санта Клары» (5:0) в рамках 5-го тура португальской Примейры.

Яремчук появился на поле на замену на 63-й минуте, а вскоре отличился забитым мячом после флангового прострела слева. Примечательно, что этот удар оказался единственным в активе украинского легионера, и если бы не он, то статистика Яремчука в целом выглядела бы весьма непрезентабельно.

Минут на поле: 29

Голы: 1

Удары/в створ: 1/1

xG: 0,47

Передачи/точные: 7/6

Обводки/успешные: 1/0

Единоборства/выигранные: 4/1

Отметим, что «Бенфика» выиграла все пять поединков в Примейре на старте, и ныне единолично возглавляет турнирную таблицу.