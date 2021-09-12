Один удар, один гол и больше ничего. Статистика Яремчука против Санта Клары

Украинец не показал ничего сверхъестественного, но забитым мячом отметился

  • 12.09.2021 10:58
  • 3035 просмотров
  • 6 комментариев
Один удар, один гол и больше ничего. Статистика Яремчука против Санта Клары
© slbenfica.pt

Форвард сборной Украины Роман Яремчук накануне в составе «Бенфики» поучаствовал в разгроме «Санта Клары» (5:0) в рамках 5-го тура португальской Примейры.

Яремчук появился на поле на замену на 63-й минуте, а вскоре отличился забитым мячом после флангового прострела слева. Примечательно, что этот удар оказался единственным в активе украинского легионера, и если бы не он, то статистика Яремчука в целом выглядела бы весьма непрезентабельно.

Минут на поле: 29
Голы: 1
Удары/в створ: 1/1
xG: 0,47
Передачи/точные: 7/6
Обводки/успешные: 1/0
Единоборства/выигранные: 4/1

Отметим, что «Бенфика» выиграла все пять поединков в Примейре на старте, и ныне единолично возглавляет турнирную таблицу.

 
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Источник — Wyscout

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Primovocatus
    Primovocatus, 12.09.2021 12:08
    0
    Если ничего такого, то и зачем это нам? Страшилка для Динамо?
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    Andrey Chichik
    Andrey Chichik, 12.09.2021 11:52
    0
    При этом, партнеры на него играют постоянно, но он все бокопорит
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    Alexis Sanchez
    online
    Alexis Sanchez, 12.09.2021 11:45
    -4
    Динамо во вторник получит от Бенфики полную торбу
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    Henriklarsson11
    Henriklarsson11, 12.09.2021 11:28
    +4
    КПД =100%
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    cucumber
    online
    cucumber, 12.09.2021 11:21
    -2
    увы, после яркого старта Роман пока разочаровывает
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    Trollface
    Trollface, 12.09.2021 11:05
    +8
    Что и требуется от форварда. Один удар, один гол.
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