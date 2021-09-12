Один удар, один гол и больше ничего. Статистика Яремчука против Санта Клары

Форвард сборной Украины Роман Яремчук накануне в составе «Бенфики» поучаствовал в разгроме «Санта Клары» (5:0) в рамках 5-го тура португальской Примейры.
Яремчук появился на поле на замену на 63-й минуте, а вскоре отличился забитым мячом после флангового прострела слева. Примечательно, что этот удар оказался единственным в активе украинского легионера, и если бы не он, то статистика Яремчука в целом выглядела бы весьма непрезентабельно.
Минут на поле: 29
Голы: 1
Удары/в створ: 1/1
xG: 0,47
Передачи/точные: 7/6
Обводки/успешные: 1/0
Единоборства/выигранные: 4/1
Отметим, что «Бенфика» выиграла все пять поединков в Примейре на старте, и ныне единолично возглавляет турнирную таблицу.
Источник — Wyscout
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.