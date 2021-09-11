Динамо приготовиться. Бенфика с голом Яремчука уверенно победила

«Бенфика» в матче 5-го тура чемпионата Португалии уверенно обыграла команду «Санта Клара» со счетом 5:0.
Украинский форвард Роман Яремчук начал игру в запасе, но вышел на замену во втором тайме и спустя 5 минут после появления оформил гол.
«Бенфика» набрала 15 очков и лидирует в таблице.
14 сентября команда приедет в Киев на матч Лиги чемпионов против «Динамо».
Чемпионат Португалии. 5-й тур
Санта Клара - Бенфика 0:5
Голы: Пиньо, 42, Нуньес, 54, 62, Рафа Силва, 58, Яремчук, 68
Бенфика: Влаходимос, Вериссимо, Вертонген, Морато, Гримальдо, Гонсалвеш (Лазаро, 72), Вайгль, Жоау Мариу (Фернандеш, 63), Эвертон (Пицци, 72), Нуньес (Яремчук, 63), Пиньо (Рафа Силва, 46)
Гол Яремчука на 3:24
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (Бенфика).
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Бенфика).
|58'
|ГОЛ ! Мяч забил Рафа Силва (Бенфика).
|53'
|ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Бенфика).
|43'
|ГОЛ ! Мяч забил Родриго Пиньо (Бенфика).
Источник — Sport.ua
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Динамо приготовить ВАЗЕЛИН. Бенфика с голом Яремчука уверенно победила
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