Динамо приготовиться. Бенфика с голом Яремчука уверенно победила

«Бенфика» в матче 5-го тура чемпионата Португалии уверенно обыграла команду «Санта Клара» со счетом 5:0.

Украинский форвард Роман Яремчук начал игру в запасе, но вышел на замену во втором тайме и спустя 5 минут после появления оформил гол.

«Бенфика» набрала 15 очков и лидирует в таблице.

14 сентября команда приедет в Киев на матч Лиги чемпионов против «Динамо».

Чемпионат Португалии. 5-й тур

Санта Клара - Бенфика 0:5

Голы: Пиньо, 42, Нуньес, 54, 62, Рафа Силва, 58, Яремчук, 68

Бенфика: Влаходимос, Вериссимо, Вертонген, Морато, Гримальдо, Гонсалвеш (Лазаро, 72), Вайгль, Жоау Мариу (Фернандеш, 63), Эвертон (Пицци, 72), Нуньес (Яремчук, 63), Пиньо (Рафа Силва, 46)

Гол Яремчука на 3:24