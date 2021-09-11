5-й тур
Санта Клара
0 : 5
Бенфика
11.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Динамо приготовиться. Бенфика с голом Яремчука уверенно победила

«Орлы» лидируют в турнирной таблице

  • 11.09.2021 23:12
  • 1517 просмотров
  • 2 комментария
Динамо приготовиться. Бенфика с голом Яремчука уверенно победила
© twitter.com/SLBenfica

«Бенфика» в матче 5-го тура чемпионата Португалии уверенно обыграла команду «Санта Клара» со счетом 5:0.

Украинский форвард Роман Яремчук начал игру в запасе, но вышел на замену во втором тайме и спустя 5 минут после появления оформил гол.

«Бенфика» набрала 15 очков и лидирует в таблице.

14 сентября команда приедет в Киев на матч Лиги чемпионов против «Динамо».

Чемпионат Португалии. 5-й тур

Санта Клара - Бенфика 0:5
Голы: Пиньо, 42, Нуньес, 54, 62, Рафа Силва, 58, Яремчук, 68

Бенфика: Влаходимос, Вериссимо, Вертонген, Морато, Гримальдо, Гонсалвеш (Лазаро, 72), Вайгль, Жоау Мариу (Фернандеш, 63), Эвертон (Пицци, 72), Нуньес (Яремчук, 63), Пиньо (Рафа Силва, 46)

Гол Яремчука на 3:24

События матча
68' ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (Бенфика).
62' ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Бенфика).
58' ГОЛ ! Мяч забил Рафа Силва (Бенфика).
53' ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Бенфика).
43' ГОЛ ! Мяч забил Родриго Пиньо (Бенфика).
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 12.09.2021 00:02
    0
    Неправильное название статьи. Правильно будет так:
    Динамо приготовить ВАЗЕЛИН. Бенфика с голом Яремчука уверенно победила
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    shevsen
    shevsen, 11.09.2021 23:16
    0
    Да... Посмотрим...
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