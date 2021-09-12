Малиновский стал лучшим игроком Аталанты в матче с Фиорентиной

«Аталанта» в матче 3-го тура чемпионата Италии на своем поле уступила «Фиорентине» со счетом 1:2. Украинский полузащитник Руслан Малиновский вышел на поле во втором тайме.
Украинский футболист стал лучшим игроком «Аталанты» по версии портала WhoScored. Малиновский получил 7.6 балла.
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Источник — WhoScored.com
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