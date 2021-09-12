Малиновский стал лучшим игроком Аталанты в матче с Фиорентиной

Неплохой матч от украинца не спас команду от поражения

  • 12.09.2021 10:22
  • 1138 просмотров
  • 5 комментариев
Малиновский стал лучшим игроком Аталанты в матче с Фиорентиной
© ФК Аталанта

«Аталанта» в матче 3-го тура чемпионата Италии на своем поле уступила «Фиорентине» со счетом 1:2. Украинский полузащитник Руслан Малиновский вышел на поле во втором тайме.

Украинский футболист стал лучшим игроком «Аталанты» по версии портала WhoScored. Малиновский получил 7.6 балла.

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Источник — WhoScored.com

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Олег Глухов
    online
    Олег Глухов, 12.09.2021 10:50
    0
    Дмитрий Лагутин, 12.09.2021 10:31
    В этом матче тоже вышел не в основе, и нечего, не ныл
    Тут низзя...
    Ссылка
    SpritusAlex
    online
    SpritusAlex, 12.09.2021 10:42
    -1
    А в збірній коли буде?
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 12.09.2021 10:42
    +1
    rosti79, 12.09.2021 10:29
    а в сбу не играет в основе
    Потому что на данный момент Шапаренко сильнее
    Ссылка
    Дмитрий Лагутин
    online
    Дмитрий Лагутин, 12.09.2021 10:31
    +2
    rosti79, 12.09.2021 10:29
    а в сбу не играет в основе
    В этом матче тоже вышел не в основе, и нечего, не ныл
    Ссылка
    rosti79
    rosti79, 12.09.2021 10:29
    -1
    а в сбу не играет в основе
    Ссылка
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