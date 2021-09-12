ВИДЕО. Как Радукану побеждала в финале US Open

Британская теннисистка Эмма Радукану (№150 WTA) стала победительницей Открытого чемпионата США по теннису. В финале 18-летняя спортсменка обыграла Лейлу Фернандес.
Смотрите лучшие моменты матча:
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Источник — Sport.ua
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