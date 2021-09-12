АНДРИЕВСКИЙ: «После длинного просмотра VAR трудно восстанавливать игру»

Полузащитник «Динамо» прокомментировал победу над «Металлистом 1925»

  • 12.09.2021 05:16
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АНДРИЕВСКИЙ: «После длинного просмотра VAR трудно восстанавливать игру»
© ФК Динамо Киев

Полузащитник «Динамо» Александр Андриевский поделился впечатлениями от победы киевлян в матче против «Металлиста 1925» (2:0).

- После паузы на матчи сборных футболисты обычно тяжело входят в игровой ритм в клубах. Сегодня в первом тайме это снова подтвердилось?
- Соперники сегодня хорошо оборонялись, но мы были к этому готовы и ждали своих моментов. Немного смутил незасчитанный гол Кендзеры, но мы с этим справились. Правда, у наших ворот также был опасный момент, но потом мы взяли игру под свой контроль и в итоге добились положительного результата.

- Сегодня было много длинных пауз на просмотр VAR - это сбивало темп игры?
- Не могу сказать, мешало это или нет, но когда ты просто стоишь на поле несколько минут, трудно потом восстанавливать игру. Мышцы охлаждаются и чувствуешь себя хуже.

- Насколько команде не хватало Виталия Буяльского?
- Конечно, нам его не хватало. Буяльский - это лидер команды, создает опасные моменты у чужих ворот, поэтому ждем его скорейшего восстановления и возвращения на поле.

- Сегодня защитники Забарный, Кендзера часто подключались к атакам - это была тренерская установка?
- Нет, просто соперник садился очень глубоко к своим воротам и можно было входить с мячом в свободные зоны.

- Матч с «Металлистом 1925» можно считать репетицией перед поединком с «Бенфикой» или португальцы - соперник другого уровня?
- Мы идем от игры к игре, поэтому нельзя сказать, что сегодняшняя встреча - тренировка перед «Бенфикой». Сыграли с хорошим соперником, «Металлистом 1925», и только теперь будем готовиться к поединку Лиги чемпионов - это будет уже совсем другая игра.

- Матч с «Бенфикой» на родном НСК «Олимпийский» - реальный шанс удачно стартовать в Лиге чемпионов?
- Мы всегда настраиваемся на победу и тщательно готовимся к каждому матчу. А как он сложится - посмотрим.

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Источник — ФК Динамо Киев

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