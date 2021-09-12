Днепр-1 впервые с июня 2020 года не забил на чужом поле

Уступив на выезде «Шахтеру» со счетом 0:2, «Днепр-1» прервал свою рекордную гостевую голевую серию, которая составила 20 игр. Последний раз днепряне не забивали хозяевам 19 июня 2020 года - 0:2 с «Ворсклой».
В истории чемпионатов Украины более продолжительные голевые серии на чужих полях имели только «Шахтер» - 34 матча и «Динамо» - 28.
Самые продолжительные гостевые голевые серии в чемпионатах Украины
|
Серия
|
Клуб
|
Началась
|
|
|
Завершилась
|
|
|
|
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
34
|
Шахтер
|
09.05.2015
|
Говерла
|
7:3
|
17.09.2017
|
Черноморец
|
0:0
|
28
|
Динамо
|
25.02.2018
|
Верес
|
1:3
|
10.11.2019
|
Шахтер
|
0:1
|
20
|
Днепр-1
|
28.06.2020
|
Мариуполь
|
1:2
|
11.09.2021
|
Шахтер
|
0:2
|
19
|
Динамо
|
25.04.2005
|
Металлург Д
|
2:1
|
06.05.2006
|
Таврия
|
0:0
|
19
|
Динамо
|
11.08.2007
|
Металлург З
|
1:0
|
16.11.2008
|
Шахтер
|
0:1
|
19
|
Металлист
|
29.07.2011
|
Волынь
|
3:0
|
03.11.2012
|
Днепр
|
0:2
|
17
|
Шахтер
|
15.10.2011
|
Таврия
|
3:1
|
17.11.2012
|
Арсенал
|
0:2
|
16
|
Динамо
|
29.07.2006
|
Металлург З
|
5:0
|
01.08.2007
|
Черноморец
|
0:0
|
15
|
Шахтер
|
16.05.2004
|
Волынь
|
2:0
|
08.05.2005
|
Закарпатье
|
0:0
|
15
|
Металлист
|
18.11.2012
|
Ильичевец
|
2:0
|
03.11.2013
|
Металлург Д
|
0:3
|
15
|
Заря
|
30.04.2017
|
Олимпик
|
1:1
|
11.03.2018
|
Мариуполь
|
0:0
|
15
|
Карпаты
|
18.03.2018
|
Александрия
|
1:1
|
10.03.2019
|
Шахтер
|
0:5
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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