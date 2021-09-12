Днепр-1 впервые с июня 2020 года не забил на чужом поле

20-матчевая гостевая голевая серия днепрян стала третьей по продолжительности в истории УПЛ

  • 12.09.2021 03:56
  • 34 просмотра
  • 0 комментариев
Днепр-1 впервые с июня 2020 года не забил на чужом поле
© ФК Шахтер Донецк

Уступив на выезде «Шахтеру» со счетом 0:2, «Днепр-1» прервал свою рекордную гостевую голевую серию, которая составила 20 игр. Последний раз днепряне не забивали хозяевам 19 июня 2020 года - 0:2 с «Ворсклой».

В истории чемпионатов Украины более продолжительные голевые серии на чужих полях имели только «Шахтер» - 34 матча и «Динамо» - 28.

Самые продолжительные гостевые голевые серии в чемпионатах Украины

Серия

Клуб

Началась

 

 

Завершилась

 

 

 

 

Дата

Соперник

Счет

Дата

Соперник

Счет

34

Шахтер

09.05.2015

Говерла

7:3

17.09.2017

Черноморец

0:0

28

Динамо

25.02.2018

Верес

1:3

10.11.2019

Шахтер

0:1

20

Днепр-1

28.06.2020

Мариуполь

1:2

11.09.2021

Шахтер

0:2

19

Динамо

25.04.2005

Металлург Д

2:1

06.05.2006

Таврия

0:0

19

Динамо

11.08.2007

Металлург З

1:0

16.11.2008

Шахтер

0:1

19

Металлист

29.07.2011

Волынь

3:0

03.11.2012

Днепр

0:2

17

Шахтер

15.10.2011

Таврия

3:1

17.11.2012

Арсенал

0:2

16

Динамо

29.07.2006

Металлург З

5:0

01.08.2007

Черноморец

0:0

15

Шахтер

16.05.2004

Волынь

2:0

08.05.2005

Закарпатье

0:0

15

Металлист

18.11.2012

Ильичевец

2:0

03.11.2013

Металлург Д

0:3

15

Заря

30.04.2017

Олимпик

1:1

11.03.2018

Мариуполь

0:0

15

Карпаты

18.03.2018

Александрия

1:1

10.03.2019

Шахтер

0:5
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности