Днепр-1 впервые с июня 2020 года не забил на чужом поле

Уступив на выезде «Шахтеру» со счетом 0:2, «Днепр-1» прервал свою рекордную гостевую голевую серию, которая составила 20 игр. Последний раз днепряне не забивали хозяевам 19 июня 2020 года - 0:2 с «Ворсклой».

В истории чемпионатов Украины более продолжительные голевые серии на чужих полях имели только «Шахтер» - 34 матча и «Динамо» - 28.

Самые продолжительные гостевые голевые серии в чемпионатах Украины