Денис Бойко провел 250-й матч в украинской карьере

Следующая игра станет для 33-летнего голкипера также юбилейной – 100-й за «Динамо»

  • 12.09.2021 02:54
  • 18 просмотров
  • 0 комментариев
Денис Бойко провел 250-й матч в украинской карьере
© ФК Динамо Киев. Денис Бойко

Матч против «Металлиста 1925» стал 250-м в украинской карьере Дениса Бойко.

102 встречи 33-летний голкипер отыграл за «Днепр», 99 - за «Динамо» , 26 - за «Кривбасс», 16 - за «Оболонь» и 7 - за национальную сборную. 170 раз Денис выходил на поле в чемпионатах Украины, 58 - в еврокубках, 13 - в Кубке Украины и 2 - в Суперкубке Украины.

В 250 матчах Бойко пропустил 247 мячей (0,99 - за игру), отстояв при этом на «ноль» в 107 встречах (42,8%).

В поединке 7-го тура Украинской Премьер-лиги «Динамо» обыграло «Металлист 1925» со счетом 2:0.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности