Денис Бойко провел 250-й матч в украинской карьере

Матч против «Металлиста 1925» стал 250-м в украинской карьере Дениса Бойко.

102 встречи 33-летний голкипер отыграл за «Днепр», 99 - за «Динамо» , 26 - за «Кривбасс», 16 - за «Оболонь» и 7 - за национальную сборную. 170 раз Денис выходил на поле в чемпионатах Украины, 58 - в еврокубках, 13 - в Кубке Украины и 2 - в Суперкубке Украины.

В 250 матчах Бойко пропустил 247 мячей (0,99 - за игру), отстояв при этом на «ноль» в 107 встречах (42,8%).

В поединке 7-го тура Украинской Премьер-лиги «Динамо» обыграло «Металлист 1925» со счетом 2:0.