4-й тур
Атлетик
2 : 0
Мальорка
11.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Райо Вальекано вырвал ничью у Леванте, Атлетик дома одолел Мальорку

В Испании проходит 4-й тур Ла Лиги

  • 12.09.2021 02:28
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Райо Вальекано вырвал ничью у Леванте, Атлетик дома одолел Мальорку
© ФК Атлетик

В субботу состоялись два поединка 4-го тура чемпионата Испании.

«Леванте» и «Райо Вальекано» сыграли вничью со счетом 1:1. Гости вырвали ничейный результат в компенсированное время.

«Атлетик» на своем поле разобрался с «Мальоркой» благодаря двум голам в середине второго тайма.

Чемпионат Испании. 4-й тур.

«Леванте» – «Райо Вальекано» – 1:1

Голы: Рохер Марти (39, пенальти) – Гвардиола (93).

«Леванте»: Фернандес, Мирамон, Везу, Робер (Постиго, 74), Клерк, Мартинес (Пепелу, 79), Кампанья (Мальса, 58), Мелеро, Кантеро (Дани Гомес, 59), Рохер Марти (Сон, 75), Моралес.

«Райо Вальекано»: Димитриевски, Балиу, Савельич (Гвардиола, 66), Катена, Фран Гарсия, Меркеланс (Паласон, 14), Трехо (Унаи Лопес, 66), Гарсия, Сисс (Оскар Валентин, 66), Комесанья, Нтека (Бебе, 73).

«Атлетик» – «Мальорка» – 2:0

Голы: Вивиан (68), Уильямс (74).

«Атлетик»: Унаи Симон, Лекуэ, Вивиан, Мартинес, Баленсиага, Беренгер (Уильямс, 63), Венседор (Саррага, 63), Дани Гарсия (Весга, 73), Муниаин, Уильямс (Серрано, 83), Рауль Гарсия (Вильялибре, 63).

«Мальорка»: Рейна, Маффео, Вальент (Састре, 77), Седлар, Оливан, Жорди Мбоула (Ли Кан Ин, 72), Кубо (Пратс, 77), Дани Родригес, Баба (Батталья, 73), Руис де Галаррета (Фебас, 72), Фер Ниньо.

События матча
74' ГОЛ ! Мяч забил Иньяки Уильямс (Атлетик).
68' ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Вивиан (Атлетик).
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Источник — Sport.ua

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