Райо Вальекано вырвал ничью у Леванте, Атлетик дома одолел Мальорку

В субботу состоялись два поединка 4-го тура чемпионата Испании.
«Леванте» и «Райо Вальекано» сыграли вничью со счетом 1:1. Гости вырвали ничейный результат в компенсированное время.
«Атлетик» на своем поле разобрался с «Мальоркой» благодаря двум голам в середине второго тайма.
Чемпионат Испании. 4-й тур.
«Леванте» – «Райо Вальекано» – 1:1
Голы: Рохер Марти (39, пенальти) – Гвардиола (93).
«Леванте»: Фернандес, Мирамон, Везу, Робер (Постиго, 74), Клерк, Мартинес (Пепелу, 79), Кампанья (Мальса, 58), Мелеро, Кантеро (Дани Гомес, 59), Рохер Марти (Сон, 75), Моралес.
«Райо Вальекано»: Димитриевски, Балиу, Савельич (Гвардиола, 66), Катена, Фран Гарсия, Меркеланс (Паласон, 14), Трехо (Унаи Лопес, 66), Гарсия, Сисс (Оскар Валентин, 66), Комесанья, Нтека (Бебе, 73).
«Атлетик» – «Мальорка» – 2:0
Голы: Вивиан (68), Уильямс (74).
«Атлетик»: Унаи Симон, Лекуэ, Вивиан, Мартинес, Баленсиага, Беренгер (Уильямс, 63), Венседор (Саррага, 63), Дани Гарсия (Весга, 73), Муниаин, Уильямс (Серрано, 83), Рауль Гарсия (Вильялибре, 63).
«Мальорка»: Рейна, Маффео, Вальент (Састре, 77), Седлар, Оливан, Жорди Мбоула (Ли Кан Ин, 72), Кубо (Пратс, 77), Дани Родригес, Баба (Батталья, 73), Руис де Галаррета (Фебас, 72), Фер Ниньо.
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Иньяки Уильямс (Атлетик).
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Вивиан (Атлетик).
Источник — Sport.ua
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