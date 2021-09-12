Монегаски сложили оружие. Марсель одержал выездную победу

В поединке 5-го тура чемпионата Франции «Марсель» на выезде обыграл «Монако» со счетом 2:0. Победу гостям принес дубль Амаду Дьенга.
«Марсель» в национальном чемпионате провел четыре матча (3 победы и 1 ничья), набрав 10 очков.
Чемпионат Франции. 5-й тур.
«Монако» – «Марсель» – 0:2
Голы: Дьенг (37, 60)
«Монако»: Нюбель, Матсима (Агиляр, 46), Дисаси, Бадиашиле, Кайо Энрике, Желсон Мартинш (Жан Лукас, 60), Диоп (Диатта, 74), Тчуамени, Фофана, Бен-Йеддер (Изидор, 74), Фолланд (Боадю, 60).
«Марсель»: Лопес, Луан Перес, Салиба, Балерди, Лирола (Гуйе, 79), Камара, Ронжье, Ундер (де ла Фуэнте, 79), Гендузи, Харит (Жерсон, 72), Дьенг (Луис Энрике, 67).
|60'
|ГОЛ ! Мяч забил Амаду Бамба Дьенг (Марсель).
|37'
|ГОЛ ! Мяч забил Амаду Бамба Дьенг (Марсель).
Источник — Sport.ua
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