5-й тур
Монако
0 : 2
Марсель
11.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Монегаски сложили оружие. Марсель одержал выездную победу

Дубль Дьенга принес гостям победу

  • 12.09.2021 01:38
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Монегаски сложили оружие. Марсель одержал выездную победу
© ФК Марсель

В поединке 5-го тура чемпионата Франции «Марсель» на выезде обыграл «Монако» со счетом 2:0. Победу гостям принес дубль Амаду Дьенга.

«Марсель» в национальном чемпионате провел четыре матча (3 победы и 1 ничья), набрав 10 очков.

Чемпионат Франции. 5-й тур.

«Монако» – «Марсель» – 0:2

Голы: Дьенг (37, 60)

«Монако»: Нюбель, Матсима (Агиляр, 46), Дисаси, Бадиашиле, Кайо Энрике, Желсон Мартинш (Жан Лукас, 60), Диоп (Диатта, 74), Тчуамени, Фофана, Бен-Йеддер (Изидор, 74), Фолланд (Боадю, 60).

«Марсель»: Лопес, Луан Перес, Салиба, Балерди, Лирола (Гуйе, 79), Камара, Ронжье, Ундер (де ла Фуэнте, 79), Гендузи, Харит (Жерсон, 72), Дьенг (Луис Энрике, 67).

События матча
60' ГОЛ ! Мяч забил Амаду Бамба Дьенг (Марсель).
37' ГОЛ ! Мяч забил Амаду Бамба Дьенг (Марсель).
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Источник — Sport.ua

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