Украинец Белинский не смог выиграть парный финал юниорского US Open

Украинский юниор Вячеслав Белинский проиграл в финале US Open в парном разряде.
В матче за титул украинец в дуэте с Петром Нестеровым из Болгарии уступил французско-гонконгскому тандему Макс Вестфал / Коулман Вонг.
US Open. Юниоры. Финал парного разряда
Вячеслав Белинский / Петр Нестеров – Макс Вестфал / Коулман Вонг – 3:6, 7:5, 1-10
Отметим, что около шести недель назад Белинский выиграл юниорский чемпионат Европы в одиночном разряде. Любопытно, что в финале он обыграл своего партнера Нестерова.
Источник — Sport.ua
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