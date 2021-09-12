Украинец Белинский не смог выиграть парный финал юниорского US Open

Украинский юниор Вячеслав Белинский проиграл в финале US Open в парном разряде.

В матче за титул украинец в дуэте с Петром Нестеровым из Болгарии уступил французско-гонконгскому тандему Макс Вестфал / Коулман Вонг.

US Open. Юниоры. Финал парного разряда

Вячеслав Белинский / Петр Нестеров – Макс Вестфал / Коулман Вонг – 3:6, 7:5, 1-10

Отметим, что около шести недель назад Белинский выиграл юниорский чемпионат Европы в одиночном разряде. Любопытно, что в финале он обыграл своего партнера Нестерова.