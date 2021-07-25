Вячеслав Белинский завоевал золотую медаль юниорского чемпионата Европы

Ранее из украинцев лишь Юлии Бейгельзимер покорялось это достижение в одиночном разряде

  • 25.07.2021 18:48
  • 975 просмотров
  • 6 комментариев
Вячеслав Белинский завоевал золотую медаль юниорского чемпионата Европы
© Klosters Tennis. Вячеслав Белинский

Украинский теннисист Вячеслав Белинский выиграл юниорский чемпионат Европы в одиночном разряде.
 
В решающем матче 17-летний уроженец Донецка, посеянный под вторым номером, победил восьмого сеяного Петра Нестерова из Болгарии - 7:5, 6:3.
 
Вячеслав стал первым из украинских юношей, который сыграл в финале чемпионата Европы среди игроков до 18 лет. До этого лучшим результатом был полуфинал Владислава Манафова в 2011 году.
 
Ранее только троим представителям Украины удавалось дойти до финала на европейском первенстве: в 2000 году турнир выиграла Юлия Бейгельзимер, в 2011 году София Ковалец стала финалисткой, а в 2017 году Марта Костюк выиграла серебро в одиночке и вместе с Викторией Демой золото в паре.

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Источник — Большой теннис Украины

(5 голосов)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 25.07.2021 19:16
    -1
    Vbolivalnyk-Peter, 25.07.2021 19:05
    А що не так з Маркою Костюк!!??
    Про Марту поки не говоримо, бо 19 років дівчині, висновки робити зарано. А от про всіх інших можна.
    Ссылка
    Главное - сочувствие
    online
      Главное - сочувствие, 25.07.2021 19:08
    -1
    Vbolivalnyk-Peter, 25.07.2021 19:05
    А що не так з Маркою Костюк!!??
    100 раз писали! После Ковида лёгкие никак не восстановятся. Упала выносливость. И тд.
    Ссылка
    Главное - сочувствие
    online
      Главное - сочувствие, 25.07.2021 19:07
    +2
    Не потерялся бы в пути...
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 25.07.2021 19:05
    -3
    Stanislav Matusevych, 25.07.2021 18:59
    Результат приємний, але абсолютно нічого не гарантує у тенісному майбутньому. Дуже показовими є прізвища інших українців, які на цьому турнірі раніше мали певні досягнення.
    А що не так з Маркою Костюк!!??
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 25.07.2021 18:59
    0
    Результат приємний, але абсолютно нічого не гарантує у тенісному майбутньому. Дуже показовими є прізвища інших українців, які на цьому турнірі раніше мали певні досягнення.
    Ссылка
    ArsenyPilat
    online
      ArsenyPilat, 25.07.2021 18:57
    -3
    В этом возрасте ребята из других стран уже играют на челленджерах или турнирах АТР, а не пылят на второсортных юношеских ЧЕ.. .
    Ссылка
    Главное - сочувствие
    online
      Главное - сочувствие, 25.07.2021 19:07
    +2
    Не потерялся бы в пути...
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 25.07.2021 18:59
    0
    Результат приємний, але абсолютно нічого не гарантує у тенісному майбутньому. Дуже показовими є прізвища інших українців, які на цьому турнірі раніше мали певні досягнення.
    Ссылка
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