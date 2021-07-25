Вячеслав Белинский завоевал золотую медаль юниорского чемпионата Европы

Украинский теннисист Вячеслав Белинский выиграл юниорский чемпионат Европы в одиночном разряде.



В решающем матче 17-летний уроженец Донецка, посеянный под вторым номером, победил восьмого сеяного Петра Нестерова из Болгарии - 7:5, 6:3.



Вячеслав стал первым из украинских юношей, который сыграл в финале чемпионата Европы среди игроков до 18 лет. До этого лучшим результатом был полуфинал Владислава Манафова в 2011 году.



Ранее только троим представителям Украины удавалось дойти до финала на европейском первенстве: в 2000 году турнир выиграла Юлия Бейгельзимер, в 2011 году София Ковалец стала финалисткой, а в 2017 году Марта Костюк выиграла серебро в одиночке и вместе с Викторией Демой золото в паре.