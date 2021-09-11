Милан – Лацио. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 3-го тура итальянской Серии А «Милан» – «Лацио».

«Всегда будет интересным противостояние Милана и Рима. Из «Милана» ушел топовый вратарь Доннарумма. Вместо него был приобретен чемпион Франции из «Лилля» Майк Меньян, который также уже вызывается в сборную Франции. Лидер атаки Чалханоглу ушел в «Интер». На его место руководство «Милана» в срочном порядке арендовало испанца Браима Диаса, который уже забил решающий гол в ворота «Сампдории», а также удачно сыграл в победном матче с «Кальяри» (4:1). Есть у «россонери» еще один звездный новобранец. Это форвард сборной Франции Оливье Жиру, который дважды забил «Кальяри», компенсируя отсутствие Златана Ибрагимовича. Восстанавливается Кессье. Также «Милан» усилился Томори и Тонали. Пиоли их уже ставит в стартовый состав. Еще хороши датчанин Кьер, хорват Ребич и француз Эрнандес. Арендован у «Ромы» Флоренци.

Сарри нужно время, чтобы привести свою команду к общему знаменателю. «Лацио» теперь у всех ассоциируется с опытным Сарри, с которым успешно играли «Наполи», «Челси» и «Ювентус». Уверен, что «Лацио» с ним будет очень узнаваемой и интересной командой. К тому же сохранены все творческие лидеры атаки Иммобиле, Альберто, Милинкович-Савич. Перешли в римский клуб Андерсон, Педро и Хюсай. А ушли из «Лацио» Кайседо и Корреа. Оба стартовых матча римляне выиграли с результативными счетами, победив «Эмполи» (3:1) и «Специю» (6:1).

Кстати, в обоих матчах «Лацио» первым пропускал на 4-й минуте встречи. Это говорит о том, что римляне очень медленно входят в игру. Им нужно внести коррективы в разминку, так как команда заторможенно входит в игру. «Милан» на это обратит внимание и может этим воспользоваться. Но парадокс в том, что, пропустив гол, «лациале» резко прибавляют во всем, решая игру еще в первом тайме. Козыри «Лацио» - это приоритет на атаку. Иммобиле уже забил четыре мяча, три из которых «Специи». Хорошо играют Милинкович- Савич, Фелипе Андерсон, Педро и Луис Альберто. Состав у «Лацио» очень хороший и интересный.

У «Милана» будет небольшое преимущество, но это до матча и на бумаге. Не будем забывать, что многие футболисты играли за сборные. Всегда для тренеров загадка, в каком состоянии они вернутся, как физически, так и психологически. А у Жиру коронавирус был выявлен. У некоторых футболистов есть повреждения. Это все нюансы и мы можем только догадываться, как будут развиваться события. Игра будет очень интересной. Я предвижу в этом матче результативную ничью», - сказал Грозный.

Матч «Милан» – «Лацио» состоится 12-го сентября. Начало встречи в 19:00.