Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Днепр-1 сыграл храбро и заслужил минимум один гол»

«Шахтер» в матче 7-го тура УПЛ обыграл «Днепр-1» со счетом 2:0. Игру прокомментировал наставник Игор Йовичевич.

«Чувствую гордость за команду. То, что не позволило вырвать ничью с «Шахтером», то с 90% других команд позволит победить. Продолжаем в том же духе - смело и храбро. И этого будет достаточно для победы в других матчах. Хотели играть в высокий прессинг и не бояться. У нас есть игроки, чтобы выдержать такой темп».

«У нас были моменты для гола. Мы заслужили минимум один гол, и никто не знает, что было бы, забей мы гол. Команда моя сумасшедшей становится, если настроение поймает».

«Голы соперника? Это мастерство. Это дорогие игроки, их покупают за евро, и не за 100 тысяч евро», - сказал Йовичевич в комментарии Футбол 1.