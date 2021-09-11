Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Верю в Коноплю. Он может сделать хорошую карьеру»

«Шахтер» в матче 7-го тура УПЛ обыграл «Днепр-1» со счетом 2:0. Игру прокомментировал наставник Роберто Де Дзерби.

«Всегда сложно играть после паузы на матчи сборных. Играли против сильного соперника, но, думаю, сыграли хорошо. Был сложный момент, когда у «Днепра-1» форвард пробил в штангу. Возникли проблемы, и мы были не такими смелыми, потеряли ритм матча. Однако далее мы перехватили инициативу, могли раньше забить второй гол, а потом и третий».

«Ротация состава? У нас много хороших игроков. Я верю в Ефима Коноплю, он может сделать хорошую карьеру. Нужно давать шансы молодым. Это же касается Витао».

«Что касается «Шерифа», то я еще не знаю хорошо этого соперника. Мы готовились к «Днепру-1», а теперь переключаемся на Лигу чемпионов», - сказал Де Дзерби в комментарии Футбол 1.