Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Верю в Коноплю. Он может сделать хорошую карьеру»

Наставник «Шахтера» оценил победу в матче УПЛ

  • 11.09.2021 22:01
  • 1108 просмотров
  • 4 комментария
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Верю в Коноплю. Он может сделать хорошую карьеру»
© shakhtar.com

«Шахтер» в матче 7-го тура УПЛ обыграл «Днепр-1» со счетом 2:0. Игру прокомментировал наставник Роберто Де Дзерби.

«Всегда сложно играть после паузы на матчи сборных. Играли против сильного соперника, но, думаю, сыграли хорошо. Был сложный момент, когда у «Днепра-1» форвард пробил в штангу. Возникли проблемы, и мы были не такими смелыми, потеряли ритм матча. Однако далее мы перехватили инициативу, могли раньше забить второй гол, а потом и третий».

«Ротация состава? У нас много хороших игроков. Я верю в Ефима Коноплю, он может сделать хорошую карьеру. Нужно давать шансы молодым. Это же касается Витао».

«Что касается «Шерифа», то я еще не знаю хорошо этого соперника. Мы готовились к «Днепру-1», а теперь переключаемся на Лигу чемпионов», - сказал Де Дзерби в комментарии Футбол 1.

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Алекс Морган
    online
    Алекс Морган, 11.09.2021 22:35
    -1
    Тільки що зі стадіону, спостерігав за грою Коноплі наживо... сподобалось, що він постійно в грі і намагається ні на секунду не відволікатись
    Ссылка
    Miroslav1981
    online
    Miroslav1981, 11.09.2021 22:05
    +2
    Рыжий неплохо на фланге играет, до Гусева далеко пока, но неплохо
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 11.09.2021 22:05
    -1
    Роберто х не скажет.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
    euro2012_za_2012euro, 11.09.2021 22:04
    -7
    ЗЕ: «Верю в коноплю. ОНА может сделать хорошую карьеру»
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