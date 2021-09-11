3-й тур
Эмполи
1 : 2
Венеция
11.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Серия А. Венеция обыграла Эмполи в битве аутсайдеров

Стартовал третий тур Серии А

  • 11.09.2021 20:51
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Серия А. Венеция обыграла Эмполи в битве аутсайдеров
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня «Наполи» в центральном матче третьего тура Серии А дома одержал волевую победу над «Ювентусом». Хозяева рано пропустили после грубой ошибки Костаса Маноласа, но во втором тайме воплотили свое преимущество в голы.

«Наполи» идет с максимальным показателем – 3 победы в 3 матчах. У «Ювентуса» же только 1 набранное очко в первых трех турах.

«Наполи» - «Ювентус» - 2:1
Голы: Политано 57, Кулибали 85 – Мората 10

«Наполи» – Оспина, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руй (Малькюи, 90), Фабиан Руис, Замбо-Ангисса, Элмас (Унас, 46), Инсинье (Зелиньски, 73), Политано (Лосано, 72), Осимхен (Петанья, 90).

«Ювентус» – Щенсны, Де Шильо, Кьеллини, Бонуччи, Пеллегрини (де Лигт, 57), Рабьо, Локателли, Маккенни (Рэмзи, 72), Кулусевски, Мората (Кин, 82), Бернардески.

Предупреждения: Элмас (31), Локателли (45), Лосано (88).

В стартовом матче третьего тура «Венеция» в противостоянии новичков оказалась сильнее «Эмполи» - выездная победа 2:0.

«Эмполи» - «Венеция» - 0:2
Голы: Анри 13, Окереке 68

События матча
89' ГОЛ ! С пенальти забил Недим Байрами (Эмполи).
68' ГОЛ ! Мяч забил Давид Окереке (Венеция).
13' ГОЛ ! Мяч забил Тома Анри (Венеция).
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Источник — Sport.ua

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