Серия А. Венеция обыграла Эмполи в битве аутсайдеров

Сегодня «Наполи» в центральном матче третьего тура Серии А дома одержал волевую победу над «Ювентусом». Хозяева рано пропустили после грубой ошибки Костаса Маноласа, но во втором тайме воплотили свое преимущество в голы.
«Наполи» идет с максимальным показателем – 3 победы в 3 матчах. У «Ювентуса» же только 1 набранное очко в первых трех турах.
«Наполи» - «Ювентус» - 2:1
Голы: Политано 57, Кулибали 85 – Мората 10
«Наполи» – Оспина, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руй (Малькюи, 90), Фабиан Руис, Замбо-Ангисса, Элмас (Унас, 46), Инсинье (Зелиньски, 73), Политано (Лосано, 72), Осимхен (Петанья, 90).
«Ювентус» – Щенсны, Де Шильо, Кьеллини, Бонуччи, Пеллегрини (де Лигт, 57), Рабьо, Локателли, Маккенни (Рэмзи, 72), Кулусевски, Мората (Кин, 82), Бернардески.
Предупреждения: Элмас (31), Локателли (45), Лосано (88).
В стартовом матче третьего тура «Венеция» в противостоянии новичков оказалась сильнее «Эмполи» - выездная победа 2:0.
«Эмполи» - «Венеция» - 0:2
Голы: Анри 13, Окереке 68
|89'
|ГОЛ ! С пенальти забил Недим Байрами (Эмполи).
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил Давид Окереке (Венеция).
|13'
|ГОЛ ! Мяч забил Тома Анри (Венеция).
Источник — Sport.ua
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