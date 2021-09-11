Валерий КРИВЕНЦОВ: «Металлисту 1925 нужно задуматься: а что дальше?»

В матче 7-го тура УПЛ лидер «Динамо» обыграло «Металлист 1925» со счетом 2:0. Игру прокомментировал наставник харьковчан Валерий Кривенцов.

- Киев заслуженно сегодня победил. Тот план на игру, который мы планировали, отрабатывали - не вышел. Но «Динамо» во всех моментах было сильнее нас, поэтому заслуженно сегодня победили гости. Это чемпионы нашей страны, но мы, как я говорил, толкались сколько было сил. Потом не очень внимательно сработали в моменте с первым голом. Во втором аналогичною. У «Динамо» сегодня было много возможностей забить.

- Лозунг матча было «Дадим бой чемпиону». По вашему мнению, смогли дать бой? Не по счету, а по настроению игры?

- Бой - это же такое выражение, сами понимаете. А вы со стороны как считаете?

- 50 на 50. Когда 17 000 болельщиков скандировали «Металлист», было ощущение, что бой есть. А во втором тайме не было уже такого?

- Я же говорю: Киев объективно сильнее нас. Нам нужно всем хорошенько задуматься: а что дальше?