Валерий КРИВЕНЦОВ: «Металлисту 1925 нужно задуматься: а что дальше?»

Наставник оценил поражение в матче УПЛ

  • 11.09.2021 20:27
  • 1540 просмотров
  • 3 комментария
Валерий КРИВЕНЦОВ: «Металлисту 1925 нужно задуматься: а что дальше?»
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В матче 7-го тура УПЛ лидер «Динамо» обыграло «Металлист 1925» со счетом 2:0. Игру прокомментировал наставник харьковчан Валерий Кривенцов.

- Киев заслуженно сегодня победил. Тот план на игру, который мы планировали, отрабатывали - не вышел. Но «Динамо» во всех моментах было сильнее нас, поэтому заслуженно сегодня победили гости. Это чемпионы нашей страны, но мы, как я говорил, толкались сколько было сил. Потом не очень внимательно сработали в моменте с первым голом. Во втором аналогичною. У «Динамо» сегодня было много возможностей забить.

- Лозунг матча было «Дадим бой чемпиону». По вашему мнению, смогли дать бой? Не по счету, а по настроению игры?

- Бой - это же такое выражение, сами понимаете. А вы со стороны как считаете?

- 50 на 50. Когда 17 000 болельщиков скандировали «Металлист», было ощущение, что бой есть. А во втором тайме не было уже такого?

- Я же говорю: Киев объективно сильнее нас. Нам нужно всем хорошенько задуматься: а что дальше?

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Источник — ФК Металлист 1925

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Энди Мир
    online
    Энди Мир, 11.09.2021 20:50
    -1
    А дальше будете судиться с другой метлой - за гордое название истинного МКГ.
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    ABTO6yC1925
    ABTO6yC1925, 11.09.2021 20:48
    0
    Дальше только закрытие "бАльшого Проекта" что бы не позорить Харьков состав в 1 лигу а Кривенцов обратно молодняк Шахты ростить!
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    Batya
    Batya, 11.09.2021 20:33
    0
    А далі задниця і Метал Ярославського...
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