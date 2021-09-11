Без Месси и Неймара. ПСЖ спокойно добыл победу в матче Лиги 1

ПСЖ без лидеров Неймара, Лионеля Месси, Анхеля Ди Марии и других игроков из Южной Америки, которым дали отдых после сборных, разобрался с Клермонтом со счетом 4:0.
Дубль оформил Эррера, а ПСЖ после 5 туров набрал 15 очков.
Чемпионат Франции. 5-й тур
ПСЖ - Клермонт 4:0
Голы: Эррера, 20, 31, Мбаппе, 55, Гуйе, 65
ПСЖ: Доннарумма, Хакими (Керер, 72), Маркиньос, Кимпемб, Диалло, Эррера, Перейра, Рафинья, Гуйе (Эбимбе, 72), Дракслер (Мендеш, 86), Мбаппе (Икарди, 79)
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Источник — Sport.ua
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