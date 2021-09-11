5-й тур
ПСЖ
4 : 0
Клермонт
11.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Без Месси и Неймара. ПСЖ спокойно добыл победу в матче Лиги 1

Пятая победа в пяти турах

  • 11.09.2021 20:10
  • 565 просмотров
  • 1 комментарий
Без Месси и Неймара. ПСЖ спокойно добыл победу в матче Лиги 1
© Getty Images/Global Images Ukraine

ПСЖ без лидеров Неймара, Лионеля Месси, Анхеля Ди Марии и других игроков из Южной Америки, которым дали отдых после сборных, разобрался с Клермонтом со счетом 4:0.

Дубль оформил Эррера, а ПСЖ после 5 туров набрал 15 очков.

Чемпионат Франции. 5-й тур

ПСЖ - Клермонт 4:0
Голы: Эррера, 20, 31, Мбаппе, 55, Гуйе, 65

ПСЖ: Доннарумма, Хакими (Керер, 72), Маркиньос, Кимпемб, Диалло, Эррера, Перейра, Рафинья, Гуйе (Эбимбе, 72), Дракслер (Мендеш, 86), Мбаппе (Икарди, 79)

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Vitaliy Kuzuniy
    Vitaliy Kuzuniy, 11.09.2021 20:15
    0
    Чему тут удивляться? Самая слабая европейская лига, такой подбор исполнителей. Кто-то ожидал что-либо другое?
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