Виталий МИКОЛЕНКО: «Тяжелый первый тайм, у Динамо ничего не получалось»

Защитник оценил победу в матче УПЛ

  • 11.09.2021 19:38
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Виталий МИКОЛЕНКО: «Тяжелый первый тайм, у Динамо ничего не получалось»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник «Динамо» Виталий Миколенко оценил победу 2:0 над Металлистом 1925 в матче УПЛ.

«Тяжелый первый тайм, и хорошо, что мы забили на старте второго. Уже после второго гола добили соперника. Знали, что соперник будет контратаковать, и мы пропустили несколько их выпадов. А вот у нас в атаке ничего не получалось, не могли сделать последний пас и пробить».

«Радует, что забили на второй минуте второго тайма, и стало легче», - сказал Миколенко.

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Источник — Футбол 1/2/3

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