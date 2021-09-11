Виталий МИКОЛЕНКО: «Тяжелый первый тайм, у Динамо ничего не получалось»

Защитник «Динамо» Виталий Миколенко оценил победу 2:0 над Металлистом 1925 в матче УПЛ.

«Тяжелый первый тайм, и хорошо, что мы забили на старте второго. Уже после второго гола добили соперника. Знали, что соперник будет контратаковать, и мы пропустили несколько их выпадов. А вот у нас в атаке ничего не получалось, не могли сделать последний пас и пробить».

«Радует, что забили на второй минуте второго тайма, и стало легче», - сказал Миколенко.