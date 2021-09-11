Пеп ГВАРДИОЛА: «ЧМ каждый два года? Поддерживаю Венгера»

Наставник «Манчестер Сити» поддерживает идею

  • 11.09.2021 20:02
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Пеп ГВАРДИОЛА: «ЧМ каждый два года? Поддерживаю Венгера»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола признался, что поддерживает идею Арсена Венгера проводить чемпионат мира каждые два года:

«Я всегда рад, когда новые идеи предлагаются для обсуждения. Нельзя криминализовать идеи.

Клубы и лиги защищают свои позиции, ФИФА защищает свою, УЕФА – свою. Именно поэтому обсуждение идей в мировом футболе доходит до абсурда, потому что все думают только о себе.

Чемпионат мира – это прекрасно. Это самый значимый турнир, и как зритель, я обожаю смотреть его. И если бы я мог смотреть его каждые 2 года, было бы здорово.

Я полностью поддерживаю Арсена Венгера в том, что если проводится не чемпионат мира, то вместо него какой-то другой турнир – Кубок конфедераций или созданный другой. Арсен же предлагает проводить турнир самого высокого уровня.

Я рад, что человек с невероятными достижениями в мировом футболе – не только в АПЛ – предлагает идеи».

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Источник — The Guardian

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