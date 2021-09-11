Мирча ЛУЧЕСКУ: «Гармаш хорошо вышел и поменял рисунок на поле»

Наставник оценил победу в матче УПЛ

  • 11.09.2021 19:18
  • 1069 просмотров
  • 0 комментариев
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Гармаш хорошо вышел и поменял рисунок на поле»
© fcdynamo.kiev.ua

В матче 7-го тура УПЛ лидер Динамо обыграло Металлист 1925 со счетом 2:0. Игру прокомментировал наставник киевлян Мирча Луческу.

«Счет говорит о силе соперника. Мы играли хорошо, но и соперник был на уровне. «Металлист 1925» выходит из обороны через пас и опасен в контратаках. Нам нужен был один гол, и мы его забили на старте второго тайма. Далее все было под нашим контролем. Я удовлетворен тем, как сыграла команда. Не было Попова, Буяльского, Шапаренко - их заменили на хорошем уровне».

«Важная замена была в виде Гармаша, который вышел и забил, хорошо сыграл. Поменял ход игры. VAR? Я не могу комментировать, не видел. Мне казалось, что был пенальти после фола на Гармаше, и я не знаю, почему арбитр не проверял через VAR. Судья не испортил игру».

«Наверное, счет 2:0 не соответствует игре, счет мог быть большим», - сказал Луческу в комментарии Футбол 1.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности