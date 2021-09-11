Мирча ЛУЧЕСКУ: «Гармаш хорошо вышел и поменял рисунок на поле»

В матче 7-го тура УПЛ лидер Динамо обыграло Металлист 1925 со счетом 2:0. Игру прокомментировал наставник киевлян Мирча Луческу.

«Счет говорит о силе соперника. Мы играли хорошо, но и соперник был на уровне. «Металлист 1925» выходит из обороны через пас и опасен в контратаках. Нам нужен был один гол, и мы его забили на старте второго тайма. Далее все было под нашим контролем. Я удовлетворен тем, как сыграла команда. Не было Попова, Буяльского, Шапаренко - их заменили на хорошем уровне».

«Важная замена была в виде Гармаша, который вышел и забил, хорошо сыграл. Поменял ход игры. VAR? Я не могу комментировать, не видел. Мне казалось, что был пенальти после фола на Гармаше, и я не знаю, почему арбитр не проверял через VAR. Судья не испортил игру».

«Наверное, счет 2:0 не соответствует игре, счет мог быть большим», - сказал Луческу в комментарии Футбол 1.