Виктор СКРИПНИК: «Настроение у Зари, конечно, не очень хорошее»

Наставник оценил ничью в матче УПЛ

  • 11.09.2021 17:10
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Виктор СКРИПНИК: «Настроение у Зари, конечно, не очень хорошее»
© zarya-lugansk.com

Наставник «Зари» Виктор Скрипник оценил ничью 1:1 в матче 7-го тура УПЛ с «Рухом».

«Если по игре смотреть, то игра ничейная. Мы были не такими острыми, как бываем. Обычно есть моменты, но не забиваем свои шансы. Была почти такая же игра как с «Минаем». Пропустили и начинаем героически отыгрываться. Не хватило остроты и наглости спортивной. Все вокруг и около штрафной.

Настроение, конечно, не очень хорошее. Мы хотим быть выше, но сейчас рядом с соперником в таблице», - сказал Скрипник в комментарии Футбол 1.

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Источник — Sport.ua

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