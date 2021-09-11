Виктор СКРИПНИК: «Настроение у Зари, конечно, не очень хорошее»

Наставник «Зари» Виктор Скрипник оценил ничью 1:1 в матче 7-го тура УПЛ с «Рухом».

«Если по игре смотреть, то игра ничейная. Мы были не такими острыми, как бываем. Обычно есть моменты, но не забиваем свои шансы. Была почти такая же игра как с «Минаем». Пропустили и начинаем героически отыгрываться. Не хватило остроты и наглости спортивной. Все вокруг и около штрафной.

Настроение, конечно, не очень хорошее. Мы хотим быть выше, но сейчас рядом с соперником в таблице», - сказал Скрипник в комментарии Футбол 1.