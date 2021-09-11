Александр НАЗАРЕНКО: «У Шахтера есть проблемы»

Полузащитник «Днепра-1» Александр Назаренко поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка с «Шахтером» в рамках 7 тура УПЛ.

«В молодежной сборной настроение было хорошее, все по плану, выиграли две игры. Но сейчас сборная забывается, это уже история. Сейчас у нас свои задачи в клубе, мы готовимся к Шахтеру. Это хорошая команда, но у нее тоже есть свои проблемы. Мы показываем хорошую игру и вполне возможно, что результат будет в нашу пользу», - считает Назаренко.

Напомним, что в своем последнем матче чемпионата Украины «Днепр-1» обыграл харьковский «Металлист-1925» со счетом 2:1, а «Шахтер» сенсационно потерял очки в поединке с «Минаем», сыграв вничью 1:1.

Матч «Шахтер» – «Днепр-1» состоится в субботу, 11 сентября. Начало встречи в 19:30.