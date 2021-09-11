Зинченко – в запасе Ман Сити на матч с Лестером

Украинец не попал в основу своей команды

  • 11.09.2021 16:50
  • 451 просмотр
  • 3 комментария
Зинченко – в запасе Ман Сити на матч с Лестером
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Сегодня, 11 сентября «Манчестер Сити» в четвертом туре АПЛ на выезде сыграет с «Лестером». Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Украинский полузащитник Александр Зинченко остался в запасе «Манчестер Сити» на матч.

Состав «Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Диаш, Лапорт, Канселу, Родриго, Гюндоган, Бернарду, Жезус, Торрес, Грилиш

Запас: Карсон, Стоунз, Аке, Стерлинг, Зинченко, Де Брюйне, Фернандиньо, Марез, Фоден

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Источник — Twitter

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Комментарии
Сначала:
    Энди Мир
    online
    Энди Мир, 11.09.2021 17:31
    +1
    Кто бы сомневался.
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    Ukraine Donetsk
    Ukraine Donetsk, 11.09.2021 17:26
    +1
    Да у него так каждый год. В начале сезона не играет, зато с середины уже основной игрок и без него никуда...
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    umnuy2
    online
    umnuy2, 11.09.2021 17:10
    +1
    Потерял место.
    Если на лч не будут ставить то плохо это
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