Зинченко – в запасе Ман Сити на матч с Лестером

Сегодня, 11 сентября «Манчестер Сити» в четвертом туре АПЛ на выезде сыграет с «Лестером». Начало матча – в 17:00 по Киеву.
Украинский полузащитник Александр Зинченко остался в запасе «Манчестер Сити» на матч.
Состав «Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Диаш, Лапорт, Канселу, Родриго, Гюндоган, Бернарду, Жезус, Торрес, Грилиш
Запас: Карсон, Стоунз, Аке, Стерлинг, Зинченко, Де Брюйне, Фернандиньо, Марез, Фоден
Facing the Foxes today! ⬇️— Manchester City (@ManCity) September 11, 2021
XI | Ederson, Walker, Dias, Laporte, Cancelo, Rodrigo, Gundogan (C), Bernardo, Jesus, Torres, Grealish
SUBS | Carson, Stones, Ake, Sterling, Zinchenko, De Bruyne, Fernandinho, Mahrez, Foden
⚽️ @HaysWorldwide
🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/IfCKEL8sHR
Источник — Twitter
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