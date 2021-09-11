Рюдигер приостановил переговоры о продлении контракта с Челси

28-летний защитник «Челси» Антонио Рюдигер не спешит продлевать контракт. Футболист взял паузу в переговорах.

Контракт немецкого футболиста с «Челси» действует до лета 2022 года. Согласно информации источника, Рюдигер хочет зарабатывать 12 млн евро в год.

Если договориться не получится, «Челси» может продать защитника в ПСЖ. Парижане заинтересованы в Антонио Рюдигере, который оценивается в 28 млн евро.

В этом сезоне Антонио Рюдигер принял участие в 3 матчах и получил 1 желтую карточку.