Рюдигер приостановил переговоры о продлении контракта с Челси

Немецкий защитник хочет зарабатывать 12 млн евро в год

  • 11.09.2021 16:42
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Рюдигер приостановил переговоры о продлении контракта с Челси
© Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Рюдигер

28-летний защитник «Челси» Антонио Рюдигер не спешит продлевать контракт. Футболист взял паузу в переговорах.

Контракт немецкого футболиста с «Челси» действует до лета 2022 года. Согласно информации источника, Рюдигер хочет зарабатывать 12 млн евро в год.

Если договориться не получится, «Челси» может продать защитника в ПСЖ. Парижане заинтересованы в Антонио Рюдигере, который оценивается в 28 млн евро.

В этом сезоне Антонио Рюдигер принял участие в 3 матчах и получил 1 желтую карточку.

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Источник — Sport1

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