ПСЖ собирается усилиться защитником Челси

Антонио Рюдигер может перебраться во Францию

  • 09.09.2021 12:57
  • 646 просмотров
  • 0 комментариев
ПСЖ собирается усилиться защитником Челси
© Getty Images/Global Images Ukraine

ПСЖ намерен усилиться центральным защитником «Челси» Антонио Рюдигером.

Отметим, что немецкий защитник летом 2022 года станет свободным агентом. Как сообщает английская пресса, ПСЖ попытается купить футболиста уже в зимнее трансферное окно.

С другой стороны, наставник «Челси» Томас Тухель рассчитывает на Рюдигера, поэтому клуб хочет продлить контракт с игроком.

Напомним, что Рюдигер играет за «Челси» с лета 2017 года. В этом сезоне он сыграл 7 матчей.

Ранее сообщалось, что ПСЖ нацелился на полузащитника «Милана».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — The Sun

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности