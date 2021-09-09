ПСЖ собирается усилиться защитником Челси

ПСЖ намерен усилиться центральным защитником «Челси» Антонио Рюдигером.
Отметим, что немецкий защитник летом 2022 года станет свободным агентом. Как сообщает английская пресса, ПСЖ попытается купить футболиста уже в зимнее трансферное окно.
С другой стороны, наставник «Челси» Томас Тухель рассчитывает на Рюдигера, поэтому клуб хочет продлить контракт с игроком.
Напомним, что Рюдигер играет за «Челси» с лета 2017 года. В этом сезоне он сыграл 7 матчей.
Ранее сообщалось, что ПСЖ нацелился на полузащитника «Милана».
Источник — The Sun
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