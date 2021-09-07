ПСЖ нацелился на полузащитника Милана

Парижский ПСЖ заинтересован в 24-летнем центральном полузащитнике «Милана» Франке Кессье.

Также футболист входит в сферу интересов английского «Тоттенхэма». Но ПСЖ готов предложить Кессье зарплату в размере €9 миллионов в год.

Вероятно, «Милан» продаст Кессье в январе, чтобы избежать его ухода в качестве свободного агента будущим летом.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €55 миллионов. Контракт Кессье с «Миланом» рассчитан до конца июня 2022 года.