ПСЖ нацелился на полузащитника Милана

Парижский ПСЖ заинтересован в 24-летнем центральном полузащитнике «Милана» Франке Кессье.
Также футболист входит в сферу интересов английского «Тоттенхэма». Но ПСЖ готов предложить Кессье зарплату в размере €9 миллионов в год.
Вероятно, «Милан» продаст Кессье в январе, чтобы избежать его ухода в качестве свободного агента будущим летом.
Ориентировочная стоимость футболиста составляет €55 миллионов. Контракт Кессье с «Миланом» рассчитан до конца июня 2022 года.
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Источник — Footmercato
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