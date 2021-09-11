Металлист 1925 – Динамо. Известны стартовые составы

Сегодня, 11 сентября «Металлист 1925» в седьмом туре УПЛ дома примет «Динамо» Киев. Начало матча – в 17:00.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Металлист 1925»: Сидоренко, Ермаков, Ткачук, Шершень, Ченбай, Габелок, Савин, Крыськив, Голодюк, Ременюк, Марлисон
«Динамо»: Бойко, Миколенко, Забарный, Сирота, Кендзера, Сидорчук, Леднев, Андриевский, Цыганков, Шкурин, Де Пена
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Источник — УПЛ
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