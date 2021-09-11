Надаль рассказал, когда вернется на корт

Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль, который досрочно завершил сезон из-за травмы стопы, рассказал о том, когда вернется на корт:
«Вместе с командой побывал в Барселоне, чтобы пройти курс лечения стопы. Теперь в течение пары дней я буду отдыхать, а на корт вернусь через несколько недель.
Сейчас я уже дома и начинаю процесс реабилитации. Большое спасибо всем за поддержку».
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Источник — Instagram
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