ВИДЕО. Ястремская записала новую песню

21-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская (№51 WTA) успевает не только профессионально заниматься спортом, но и находить время для творчества.

Даяна представила свою новую песню «Я тебе верю».

«D.Y. Я тебе Верю» на всех площадках», — прокомментировала Ястремская отрывок новой песни, опубликованный в Instagram.

Свой предыдущий трек Даяна опубликовала летом 2020 года.