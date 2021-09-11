ВИДЕО. Ястремская записала новую песню

21-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская (№51 WTA) успевает не только профессионально заниматься спортом, но и находить время для творчества.
Даяна представила свою новую песню «Я тебе верю».
«D.Y. Я тебе Верю» на всех площадках», — прокомментировала Ястремская отрывок новой песни, опубликованный в Instagram.
Свой предыдущий трек Даяна опубликовала летом 2020 года.
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Источник — Instagram
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