ВИДЕО. Ястремская записала новую песню

Украинская теннисистка продолжает активно заниматься творчеством

  • 11.09.2021 12:56
  • 1704 просмотра
  • 16 комментариев
ВИДЕО. Ястремская записала новую песню
© Instagram. Даяна Ястремская

21-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская (№51 WTA) успевает не только профессионально заниматься спортом, но и находить время для творчества.

Даяна представила свою новую песню «Я тебе верю».

«D.Y. Я тебе Верю» на всех площадках», — прокомментировала Ястремская отрывок новой песни, опубликованный в Instagram.

Свой предыдущий трек Даяна опубликовала летом 2020 года.

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    dudigo78
    dudigo78, 11.09.2021 14:21
    0
    Людина себе знайшла, то навіщо відволікатись на теніс?
    Ссылка
    Мосій Шило
    online
    Мосій Шило, 11.09.2021 14:18
    0
    Диванний Експерт, 11.09.2021 13:34
    Так вон оно чё… Та там зараз в голові в неї повна каша. Тестерон давить всюди. Який нафіг теніс??..
    Тестостерон давить на мізки чоловікам(чоловічий гормон),а тут, скоріше його недостатність. Після відомого ,,зальоту,, з т.з.,,допінгом,,зробила напевно висновки,припинивши поповнювати організм цим гормоном перорально,ось і має тепер проблеми.
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    avtv5555
    online
    avtv5555, 11.09.2021 14:13
    +1
    Если бы под дулом пистолета мне сказали кого будешь слушать Монатика или Даяну. Наверное согласился послушать Ястремскую, там хоть посмотреть есть на что.
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    realpidrid
    realpidrid, 11.09.2021 13:54
    +1
    Как же вы уже задрали со своей дешевой попсятиной
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    Izz
    online
    Izz, 11.09.2021 13:53
    +1
    Коли вже лобода в теніс почне грати
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    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 11.09.2021 13:40
    +2
    Охохо... Все, що я можу сказати з цього приводу.
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    zeemiua
    online
    zeemiua, 11.09.2021 13:40
    -2
    сергей богданов, 11.09.2021 13:18
    Какой отстой! Скажите кто-нибудь что это не её!
    Получше чем в TIенисе :D
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    mov4uk
    online
    mov4uk, 11.09.2021 13:37
    -3
    Незнаю як кому, а мені сподобалося.
    Ссылка
    Диванний Експерт
    online
    Диванний Експерт, 11.09.2021 13:37
    0
    А Монфіс має брата? …
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    Maxcrimea10
    online
    Maxcrimea10, 11.09.2021 13:37
    +3
    тянет прикол) а вообще, если так уж хочется, вокалом пусть займется, шептать слова умирающим голосом вообще ни о чем)
    Ссылка
    Диванний Експерт
    online
    Диванний Експерт, 11.09.2021 13:34
    0
    Так вон оно чё… Та там зараз в голові в неї повна каша. Тестерон давить всюди. Який нафіг теніс??..
    Ссылка
    Руслан Луценко
    online
    Руслан Луценко, 11.09.2021 13:31
    -1
    Аааааа,вона співає на мові ахрессора ,ату її ату....)))))
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    axylinam
    online
    axylinam, 11.09.2021 13:26
    +6
    Типичный любительский уровень,так может спеть половина украинских девушек ,вторая половина споёт намного лучше
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    Trollface
    Trollface, 11.09.2021 13:21
    +1
    Только рок и никакой попсы.
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    hidalgo65
    hidalgo65, 11.09.2021 13:20
    +1
    сергей богданов, 11.09.2021 13:18
    Какой отстой! Скажите кто-нибудь что это не её!
    А что тогда её,в теннис тоже не очень
    Ссылка
    сергей богданов
    сергей богданов, 11.09.2021 13:18
    +6
    Какой отстой! Скажите кто-нибудь что это не её!
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