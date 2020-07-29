Рождение поп-дивы? Даяна Ястремская анонсировала новую песню

Украинская теннисистка Даяна Ястремская подготовила свой новый трек, который выйдет первого августа. Об этом Даяна написала в Twitter.
Very soon 🎶🎶🎶 очень скоро 🎶🎶🎶 pic.twitter.com/B4YGBZ9o5Q— Dayana Yastremska (@D_Yastremska) July 29, 2020
Напомним, что в мае Даяна Ястремская выпустила свою первую песню.
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Источник — Twitter
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