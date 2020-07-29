Рождение поп-дивы? Даяна Ястремская анонсировала новую песню

Украинская теннисистка увлеклась творчеством

  • 29.07.2020 15:38
  • 697 просмотров
  • 1 комментарий
Рождение поп-дивы? Даяна Ястремская анонсировала новую песню
© Instagram. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская подготовила свой новый трек, который выйдет первого августа. Об этом Даяна написала в Twitter.

Напомним, что в мае Даяна Ястремская выпустила свою первую песню.

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Источник — Twitter

(2 голоса)

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Комментарии
    Alehandro
      Alehandro, 29.07.2020 16:13
    0
    Чем бы дитя не тешилось... лишь бы больше постов про рассовую толерантность не писала)
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 29.07.2020 16:13
    0
    Чем бы дитя не тешилось... лишь бы больше постов про рассовую толерантность не писала)
    Ссылка
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