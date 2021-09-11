БАБИЧ: «Александрия больше наиграла на победу в матче с Ингульцом»

Бывший главный тренер «Мариуполя» Александр Бабич прокомментировал победу «Александрии» над «Ингульцом» (1:0) в матче 7-го тура украинской Премьер-лиги.

«Матч был интересный и интенсивный. Думаю, что дерби получилось. В матче не было много позиционных атак, был открытый футбол. Моментами Ингулец владел инициативой, но будем откровенными, больше на победу наиграла Александрия. Это удалось за счет качественных замен», - сказал Бабич.