Томас ТУХЕЛЬ: «Роналду окажет громадное влияние на Манчестер Юнайтед»

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель поделился мнением о переходе 36-летнего португальского бомбардира Криштиану Роналду из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» минувшим летом.

«Я считаю, что он окажет громадное влияние. Во-первых, потому что он — чемпион. Он доказывал это каждый сезон на любом уровне. Год за годом он показывал, что может держать свои выступления на невероятной высоте.

Кроме того, не нужно смотреть только на цифры. Не нужно смотреть на количество голов, результативных передач и так далее. Он каждый день оказывает большое влияние на команду», — отметил Тухель.