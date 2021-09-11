Андрей РЕМЕНЮК: «Мы не боимся Динамо»

Футболист «Металлиста 1925» рассказал о подготовке к поединку с киевским клубом

  • 11.09.2021 08:28
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Андрей РЕМЕНЮК: «Мы не боимся Динамо»
© ФК Металлист 1925

22-летний украинский полузащитник «Металлиста 1925» Андрей Ременюк рассказал о подготовке команды к матчу против киевского «Динамо» в рамках 7-го тура УПЛ.

«Сейчас у нас был ряд сложных игр, и это стало испытанием для нашей команды. Мы готовимся, работаем. Наше внимание и мотивация будет на очень высоком уровне, ведь это чемпион Украины. Мы очень хорошо подготовимся и никого не боимся», — сказал Ременюк.

Матч «Металлист 1925» — «Динамо» состоится в субботу, 11 сентября, на харьковском стадионе «Металлист» в 17:00.

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Источник — Футбол 1/2/3

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