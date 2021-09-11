БЛИЗНИЧЕНКО: «Жерсон в ночном клубе в Молдове доллары разбрасывал»

Полузащитник «Шерифа» рассказал интересную историю о бывшем одноклубнике

  • 11.09.2021 07:59
  • 1961 просмотр
  • 2 комментария
БЛИЗНИЧЕНКО: «Жерсон в ночном клубе в Молдове доллары разбрасывал»
© ФК Шериф. Жерсон Родригеш

Полузащитник «Шерифа» Андрей Близниченко рассказал интересную историю о бывшем одноклубнике Жерсоне Родригеше, который играет за «Труа» на правах аренды из «Динамо»:

«Я когда переехал в «Шериф», застал еще Жерсона, но у него была травма. Он побегал со мной по кругу недельку, а затем через неделю-две он уехал из команды.

Мне рассказывали про него, что он здесь в ночном клубе брал по доллару и разбрасывал по танцполу, а люди собирали. Такое слышал. Не знаю, правда или нет, но рассказывали, что такое было. Все говорили, что он любил и отдохнуть, и потренироваться, и поиграть, и погулять. Но отдыхать любил очень часто. Не каждый день, но и не раз в неделю. Любил хорошо отдохнуть несколько раз в неделю.

Не знаю, правда или нет, но рассказывали пацаны, что это было 100%. Рассказывали, что он выходит из дому, берет такси, приезжает на базу, ставит машина, таксисту говорит, пусть счетчик капает, а сам идет на тренировку. Тренируется, приходит, помылся, садится в то же такси и едет домой. И потом просто дает таксисту 100 долларов и говорит: до свидания, спасибо. Конечно, таксисты  довольны. Если здесь таксисту дать 100 долларов, он сознание потеряет. У Жерсона деньги играют не главную роль в жизни. Он очень хороший, добрый, отзывчивый и приятный человек».

Жерсон Родригеш играл за «Шериф» в 2018 году (22 матча, 8 голов в чемпионате Молдовы).

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Источник — Sportarena

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Владислав Ткаченко
    Владислав Ткаченко, 11.09.2021 08:27
    0
    обычный чумазый
    Ссылка
    kolya-ua
    online
    kolya-ua, 11.09.2021 08:17
    +2
    Миля,Кент,Жерсон компашка уххххх!
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