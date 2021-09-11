Украинец Белинский вышел в финал парного разряда US Open у юниоров

Украинский юниор Вячеслав Белинский добился серьезного успеха, пробившись в финал US Open 2021 в парном разряде.

17-летний украинец играет в Нью-Йорке в дуэте с Петром Нестеровым из Болгарии. За один день они выиграли два матча подряд, причем оба в двух сетах.

US Open 2021. Юниоры, пары. 1/2 финала

Вячеслав Белинский (Украина) / Петр Нестеров (Болгария) [8] – Николас Годсик (США) / Итан Куинн (США) [WC] – 7:6 (7:2), 6:3.

Несколькими часами ранее в четвертьфинале турнира Белинский и Нестеров обыграли пару Манс Дальберг (Швеция) / Луи Макстед (Великобритания) в двух сетах – 6:3, 6:4.

Их соперниками в финале будут Макс Вестфал (Франция) и Коулман Вонг (Гонконг).