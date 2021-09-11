Украинец Белинский вышел в финал парного разряда US Open у юниоров

Украинец удачно выступает в Нью-Йорке в дуэте с Петром Нестеровым из Болгарии

  • 11.09.2021 04:55
  • 179 просмотров
  • 0 комментариев
Украинец Белинский вышел в финал парного разряда US Open у юниоров
© ФТУ. Вячеслав Белинский

Украинский юниор Вячеслав Белинский добился серьезного успеха, пробившись в финал US Open 2021 в парном разряде.

17-летний украинец играет в Нью-Йорке в дуэте с Петром Нестеровым из Болгарии. За один день они выиграли два матча подряд, причем оба в двух сетах.

US Open 2021. Юниоры, пары. 1/2 финала

Вячеслав Белинский (Украина) / Петр Нестеров (Болгария) [8] – Николас Годсик (США) / Итан Куинн (США) [WC] – 7:6 (7:2), 6:3.

Несколькими часами ранее в четвертьфинале турнира Белинский и Нестеров обыграли пару Манс Дальберг (Швеция) / Луи Макстед (Великобритания) в двух сетах – 6:3, 6:4.

Их соперниками в финале будут Макс Вестфал (Франция) и Коулман Вонг (Гонконг).

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности