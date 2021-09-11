Украинский юниор Белинский вышел в полуфинал US Open в парном разряде

Украинский юниор Вячеслав Белинский вышел в полуфинал US Open 2021 в парном разряде.
17-летний украинец играет в Нью-Йорке в дуэте с Петром Нестеровым из Болгарии. В четвертьфинале турнира они обыграли пару из Швеции и Великобритании в двух сетах. Их соперник по полуфиналу определится позже.
US Open 2021. Юниоры, пары. 1/4 финала
Вячеслав Белинский (Украина) / Петр Нестеров (Болгария) – Манс Дальберг (Швеция) / Луи Макстед (Великобритания) – 6:3, 6:4.
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Источник — Sport.ua
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