Украинский юниор Белинский вышел в полуфинал US Open в парном разряде

Украинский юниор Вячеслав Белинский вышел в полуфинал US Open 2021 в парном разряде.

17-летний украинец играет в Нью-Йорке в дуэте с Петром Нестеровым из Болгарии. В четвертьфинале турнира они обыграли пару из Швеции и Великобритании в двух сетах. Их соперник по полуфиналу определится позже.

US Open 2021. Юниоры, пары. 1/4 финала

Вячеслав Белинский (Украина) / Петр Нестеров (Болгария) – Манс Дальберг (Швеция) / Луи Макстед (Великобритания) – 6:3, 6:4.