ЛАВРИНЕНКО: «Вратарь Александрии сыграл в игрока, и должен быть пенальти»

Главный тренер «Ингульца» прокомментировал поражение от «Александрии»

  • 11.09.2021 04:33
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ЛАВРИНЕНКО: «Вратарь Александрии сыграл в игрока, и должен быть пенальти»
© ФК Ингулец. Сергей Лавриненко

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко прокомментировал поражение от «Александрии» в матче 7-го тура УПЛ (0:1):

«Мои впечатления от результата негативные. Мы понимали, что этот матч будет идти до забитого мяча. «Александрия» реализовала свой момент, а мы свои не забили. Для болельщиков встреча была интересной, игра шла на довольно высоких скоростях.

Мы пропустили гол во втором тайме. «Александрия» начала играть по счету, использовала свободные зоны и контратаки, отошла всей командой назад. Нам пришлось рисковать. Пропущенный нами мяч – это ошибка защитника. Была высокая линия защиты, и пошла длинная передача. Защитник не вовремя на нее среагировали.

Мы усилили атаку за счет замен, хотели забить мяч. Мне казалось, что в моменте, когда Плахотнюк пробрасывал мяч, а вратарь «Александрии» сыграл в него, и должен быть пенальти. Надо посмотреть повтор. Арбитру, наверное, виднее.

До забитого мяча соперник ни в чем не был лучше нас. До гола не было никаких неожиданностей. До гола игра была ничейной. Мы расстроены, но не должны вешать нос. Надо проанализировать игру, забыть этот матч и готовиться к следующему».

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Источник — Футбол 1/2/3

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