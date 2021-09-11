Кремень – Агробизнес – 3:1. Видео голов и обзор матча

10 сентября состоялся матч 8-го тура Первой лиги Украины, в котором «Кремень» обыграл «Агробизнес» (3:1).
Видео голов и обзор матча на YouTube: Кремень – Агробизнес – 3:1
Голы: Бойко, 51, Панчишин, 56, Галата, 87 ‒ Черненко, 8 (пен.)
События матча
|87'
|ГОЛ ! Мяч забил Денис Галата (Кремень).
|56'
|ГОЛ ! Мяч забил Орест Панчишин (Кремень).
|51'
|ГОЛ ! Мяч забил Виталий Бойко (Кремень).
|8'
|ГОЛ ! Мяч забил Руслан Черненко (Агробизнес).
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Источник — Sport.ua
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