ВЕРНИДУБ: «Малиновский проклинал меня за то, что я его гонял за вес»

Наставник «Шерифа» Юрий Вернидуб вспомнил, как он работал в луганской «Заре» с хавбеком Русланом Малиновским:

«Рауль Рианчо говорил, что с Ребровым хотел заполучить Малиновского в «Динамо»? Может, они бы его и забрали, но он не же нам принадлежал. Он был в аренде из «Шахтера». Конечно, он был нужен «Динамо» , а «Шахтеру» не нужен. Он попал в не очень легкую ситуацию, поэтому и уехал в Бельгию. И там доказал своим трудом свой талант.

Он – топ-игрок, это было видно сразу, хотя как сначала Руслан меня ненавидел и не любил, это даже не передать. Он же мой земляк, мы родом из Житомира. Он, наверное, проклинал меня за то, что я его гонял за вес. Он мне до сих пор говорит, что в Европе на вес не смотрят. Но я даже в «Шерифе», с легионерами знаю, что с этим не балуемся. Есть конкретный вес, есть конкретный процент жира. Нарушение пошло – штраф».