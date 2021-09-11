В воскресенье, 12-го сентября, состоится матч седьмого тура Украинской Премьер-лиги, в котором полтавская «Ворскла» встретится с черниговской «Десной». Поединок пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» им. Бутовского и начнется в 19:30.
«Ворскла» - «Десна». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
В прямом эфире поединок покажет телеканал Футбол 1.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» - «Десна».
12 сентября, воскресенье
|«Ворскла» – «Десна»
|Полтава. Стадион «Ворскла» им Бутовского. 19:30
|ТВ-трансляция на телеканале Футбол 1
|Арбитр: Сергей Бойко (Киевская обл.)
|ВОРСКЛА-ДЕСНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
|Прогноз Sport.ua – 2:2
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Источник — Sport.ua
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