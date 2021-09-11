Лестер – Манчестер Сити. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» сделал прогноз на матч 4-го тура АПЛ

  • 11.09.2021 00:45
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Лестер – Манчестер Сити. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 4-го тура АПЛ «Лестер» – «Манчестер Сити».

«Лестер» в поединках АПЛ этого сезона выиграл у «Вулверхэмптона» (1:0) и «Норвича» (2:1), но уступил «Вест Хэму» (1:4). «Ман Сити после двух поражений на старте сезона от «Лестера» (0:1) и «Тоттенхэма» (0:1) с одинаковым счетом 5:0 обыграл «Норвич» и «Арсенал». Обе команды набрали по шесть очков в текущем сезоне АПЛ.

124 раза встречались между собой эти команды. 60 раз выиграла команда из Манчестера, 33 раза праздновали успех «лисы» и еще 31 поединок завершился вничью.

«Ман Сити» захочет взять реванш за поражение в матче за Суперкубок Англии. Поставлю на победу «горожан» в этой игре», – сказал Бартулович.

Матч «Лестер» – «Манчестер Сити» состоится 11 сентября. Начало встречи – в 17:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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