Жилстрой-1 – Аполлон – 3:1. Как украинки вышли в ЛЧ. Видео голов и обзор

В четверг, 9 сентября, состоялся ответный матч квалификации Лиги чемпионов среди женщин, в котором играли харьковский «Жилстрой-1» и кипрский «Аполлон».
Игра прошла в Харькове и завершилась уверенной победой хозяев поля (3:1). Харьковская команда вышла в групповой этап Лиги чемпионов.
Лига чемпионов среди женщин
2-й раунд квалификации. Второй матч. Харьков, 9 сентября
«Жилстрой-1» (Украина) – «Аполлон» (Кипр) – 3:1 (первый матч - 2:1).
Голы: Бойченко, 15, Овдийчук, 20, 62 – Алексанян, 65 (автогол).
Жилстрой-1 – Аполлон – 3:1. Видео голов и обзор матча
Источник — Sport.ua
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