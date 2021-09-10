Чемпион Франции потерпел поражение и лишь замыкает топ-10 в Лиге 1

10 сентября в стартовом матче 5-го тура чемпионата Франции «Лорьян» обыграл «Лилль» (2:1).

У хозяев отличились Арман Лорьенте и Терем Моффи, а у гостей с пенальти забил Бурак Йылмаз.

Чемпион Франции «Лилль» набрал всего 5 очков из 15 возможных и лишь замыкает топ-10 в Лиге 1.

Лига 1. 5-й тур

«Лорьян» – «Лилль» – 2:1

Голы: Лорьенте, 7, Моффи, 87 – Бурак Йылмаз, 25 (пен).

«Лорьян»: Нарди, Абержель, Ле Гофф, Енц, Игор Силва, Ляпорт, Мендес, Лемуан (Ле Бри, 89), Монкондюи (Буагар, 80), Лорьенте (А.Грбич, 80), Моффи (Диарра, 90+2).

«Лилль»: И.Грбич, Жозе Фонти, Тиагу Джало, Мандава, Ботман, Андре, Шека, Гомеш (Гудмундссон, 59), Бурак Йылмаз, Иконе (Лихаджи, 88), Юсуф Языджи (Давид, 75).

Предупреждения: Абержель, 35. Гомеш, 44. Буагар, 90+1. Шека, 90+3.

Судья: Тюрпен.

10 сентября. Лорьян. Стадион «Стад дю Мустуар».

Турнирная таблица Лиги 1