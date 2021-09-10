5-й тур
Лорьян
2 : 1
Лилль
10.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Чемпион Франции потерпел поражение и лишь замыкает топ-10 в Лиге 1

«Лилль» проиграл «Лорьяну» и имеет всего 5 очков из 15 возможных

  • 10.09.2021 23:59
  • 335 просмотров
  • 1 комментарий
Чемпион Франции потерпел поражение и лишь замыкает топ-10 в Лиге 1
© Ligue 1. Бурак Йылмаз

10 сентября в стартовом матче 5-го тура чемпионата Франции «Лорьян» обыграл «Лилль» (2:1).

У хозяев отличились Арман Лорьенте и Терем Моффи, а у гостей с пенальти забил Бурак Йылмаз.

Чемпион Франции «Лилль» набрал всего 5 очков из 15 возможных и лишь замыкает топ-10 в Лиге 1.

Лига 1. 5-й тур

«Лорьян»  «Лилль»  2:1

Голы: Лорьенте, 7, Моффи, 87 – Бурак Йылмаз, 25 (пен).

«Лорьян»: Нарди, Абержель, Ле Гофф, Енц, Игор Силва, Ляпорт, Мендес, Лемуан (Ле Бри, 89), Монкондюи (Буагар, 80), Лорьенте (А.Грбич, 80), Моффи (Диарра, 90+2).

«Лилль»: И.Грбич, Жозе Фонти, Тиагу Джало, Мандава, Ботман, Андре, Шека, Гомеш (Гудмундссон, 59), Бурак Йылмаз, Иконе (Лихаджи, 88), Юсуф Языджи (Давид, 75).

Предупреждения: Абержель, 35. Гомеш, 44. Буагар, 90+1. Шека, 90+3.

Судья: Тюрпен.

10 сентября. Лорьян. Стадион «Стад дю Мустуар».

Турнирная таблица Лиги 1

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 11.09.2021 00:24
    0
    Что значит тренер поменялся. Без тренера команда - стадо овец
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности