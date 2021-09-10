7-й тур
Брюгге
3 : 0
Остенде
10.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Соболь на уровне. Брюгге разгромил соперника и вышел в лидеры в Бельгии

Команда «Остенде» не сумела оказать достойного сопротивления чемпионам

  • 10.09.2021 23:40
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Соболь на уровне. Брюгге разгромил соперника и вышел в лидеры в Бельгии
© Getty Images/Global Images Ukraine

10 сентября прошел стартовый матч 7-го тура чемпионата Бельгии.

«Брюгге» забил 3 гола в ворота «Остенде» (4:0) и стал лидером турнира.

Украинский вингер команды гостей Эдуард Соболь вышел в основном составе и провел на поле 82 минуты, после чего был заменен.

Чемпионат Бельгии. 7-й тур 

Брюгге – Остенде – 3:0

Голы: Ланг, 24, 80, Ванакен, 56.

Турнирная таблица чемпионат Бельгии

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Источник — Sport.ua

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