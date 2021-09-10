Соболь на уровне. Брюгге разгромил соперника и вышел в лидеры в Бельгии

10 сентября прошел стартовый матч 7-го тура чемпионата Бельгии.
«Брюгге» забил 3 гола в ворота «Остенде» (4:0) и стал лидером турнира.
Украинский вингер команды гостей Эдуард Соболь вышел в основном составе и провел на поле 82 минуты, после чего был заменен.
Чемпионат Бельгии. 7-й тур
Брюгге – Остенде – 3:0
Голы: Ланг, 24, 80, Ванакен, 56.
Турнирная таблица чемпионат Бельгии
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Источник — Sport.ua
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