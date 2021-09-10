Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ: «Не можем говорить о титулах в Ионикосе»

Украинский центрбек Дмитрий Чигринский прокомментировал свой трансфер на правах свободного агента в греческий «Ионикос».

«Я очень рад стать членом семьи «Ионикоса». Я участвовал в тренировочном процессе команды около месяца и хочу сказать спасибо за то, как меня приняли. Всем, начиная от президента, тренера, футболистов. Смог оценить прекрасную атмосферу внутри команды».

«Ионикос» - историческая команда, вернувшаяся в Суперлигу спустя несколько лет. Будем стараться в каждом матче проявлять себя с лучшей стороны. Да, мы не можем говорить о титулах, но можем мечтать об отличных результатах и хорошем курсе в чемпионате и Кубке. Я верю в эту команду, верю в себя, и я буду работать со своими тренерами и товарищами по команде, чтобы добиться чего-то хорошего для истории клуба. Мое желание – это, прежде всего, быть здоровым, чтоб выкладываться на поле на 100% и добиваться того, чего мы заслуживаем», - цитирует Чигринского Athina 9.84.

Напомним, контракт Чигринского с «Ионикосом» рассчитан до конца сезона-2021/22.