ВЕРНИДУБ – о заявлении Шевченко: «Зачем было выносить эту грязь на люди?»

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб прокомментировал скандал вокруг ухода Андрей шевченко с поста наставника сборной Украины.



– Это такая грязь, такое болото. Я очень уважаю Шевченко, но делать это публично (имеется в виду пресс-конференция - ред.). Вы должны были сесть с тем же Павелко и все разложить по полочкам. И не выносить эту грязь на люди, зачем?



– Мне кажется, что просто деньги не поделили.

– Поэтому я всегда и говорю, что я не хочу получать деньги, я хочу их зарабатывать. Пусть они небольшие, не такие, как они зарабатывают, но мне этого достаточно.



– К вам никто не обращался по поводу сборной?

– Нет, никто не обращался. Я очень рад и счастлив, что сборную возглавил Саша Петраков.



– Вы его знаете?

– Мы с ним общаемся. Он меня по телефону поздравил с выходом в групповой этап ЛЧ, я его – после Франции. Нормальные взаимоотношения. Искренний и честный человек. Такого, как он, – нет. Он говорит все, как видит.



Все говорят, что сборная еще не его команда. Как не его? Сменить схему не так просто, даже с теми же футболистами, а он это сделал за неделю. У него не было времени, как у Шевченко. Шевченко мог договориться, чтобы сместили весь чемпионат. У Петракова нет таких полномочий. Все шли на это, никто не слушал тренеров клубов, потому что это нужно было для сборной. А сейчас Петраков пришел, и мало того, что за неделю до игры назначили, так и травм куча. Почему на этого человека вешают больше грехов, а там – бог и царь? Так не бывает. Все люди разные. Он исполняет свою работу честно, мне это очень импонирует.



– Он же приходил как исполняющий обязанности. Все понимали, что с Ребровом общаются.

– Это вообще карусель, канитель, такой бред, честно. Зачем это было вообще выносить перед такой игрой с Францией? Это нельзя было сделать сразу или после матча с Чехией? И пишите, что хотите.



Ты бы не подумал, что это, во-первых, все делается специально под эту игру? Зачем это было делать?», – сказал Вернидуб.

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