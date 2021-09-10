Новак Джокович – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь с пятницы на субботу состоится второй полуфинал US Open у мужчин.
На корт выйдут лидер мирового рейтинга Новак Джокович из Сербии и Александр Зверев из Германии (№4 ATP). Встреча состоится первым запуском вечерней сессии на стадионе Артура Эша. Время начала матча – 02:00 по Киеву.
Ранее теннисисты провели девять матчей, серб выиграл шесть поединков.
Победитель матча в финале сыграет против Феликса Оже-Альяссима из Канады (№15 ATP) или Даниила Медведева из России (№2 ATP).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.