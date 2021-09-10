Гельзин жестко прокомментировал изменение решения о своей дисквалификации

Бывший президент «Олимпика» остался недоволен

  • 10.09.2021 21:53
  • 1946 просмотров
  • 1 комментарий
Гельзин жестко прокомментировал изменение решения о своей дисквалификации
© ФК Олимпик Донецк. Владислав Гельзин

Бывший президент «Олимпика» Владислав Гельзин прокомментировал сокращение его дисквалификации с 5 до 3 лет.
 
«Конечно, я неудовлетворен решением апелляционного комитета УАФ. Меня на самом заседании не было, был мой представитель. В течение 10 дней мы получим официальное заключение, и будем понимать, как двигаться дальше. Рассчитывал, что наказание снимут и оставят условную дисквалификацию, потому что мы приводили в пример аналогичные случаи из других стран, и там не было таких жестких наказаний.
 
В итоге получилось так, как есть сейчас. Ничего не поменялось. Будем ли подавать документы в спортивный суд Лозанны (CAS)? Думаю, да. Скорее всего, будем подавать.
 
Влияет ли срок дисквалификации на возвращение в футбол? Конечно, влияет. Увы, у нас бьют тех, кто вкладывает деньги в футбол. Украина – уникальная страна, бьют тех, кто вкладывает в футбол. И делают это люди, которые являются пожирателями. Ожидать от них другого не стоит. Придет время, и их вынесут оттуда. Вот увидите», – сказал Гельзин.

Ранее Гельзин за нарушение правил этики и честной игры был дисквалифицирован на 5 лет.

Поводом стало поведение Гельзина после матча УПЛ против «Шахтера». Президент клуба дважды врывался в судейскую комнату (рефери во время матча отменили гол «Олимпика»), а также матерился во время флэш-интервью.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    rasta13
    online
    rasta13, 10.09.2021 21:59
    0
    Павелко явно не любит Гельзина
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